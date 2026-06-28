Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Gasaustritt an Gastank führt zu Polizei-/Feuerwehreinsatz

Contwig, Truppacher Hof (ots)

Auf dem Truppacher Hof kam es am Samstagmittag gegen 16:00 Uhr zu einem Gasaustritt an einem freistehenden Flüssiggastank. Der Tank konnte durch die Betreiberfirma und die Feuerwehr kontrolliert abgelassen werden. Vorsorglich mussten die Bewohner des angrenzenden Gebäudes kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Ursache des Gasaustrittes war ein Leck am Tank, welches nach derzeitigem Stand auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Im Einsatz waren mehr als 30 Einsatzkräfte. Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 18:30 Uhr beendet.

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