PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Vermisstenfahndung nach 10-Jähriger - Hinweise erbeten

Durmersheim (ots)

Angehörige und Polizei sind seit Mittwoch auf der Suche nach einem 10-jährigen Mädchen aus Durmersheim. Am Abend des 22. Juli teilten Angehörige der Polizei mit, dass sich die Vermisste am Nachmittag in Richtung Karlsruhe aufmachte und seither nicht zurückkehrte. Ermittlungen durch Beamte der Kripo Rastatt ergaben mittlerweile, dass das Mädchen sich möglicherweise mit zwei anderen minderjährigen Begleiterinnen auf dem Weg in den Raum Frankfurt befinden könnte. Die vermisste 10-Jährige soll bei ihrem Verschwinden ein schwarzes T-Shirt und rosa Turnschuhe der Marke Nike getragen haben. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle oder dem Notruf 110 entgegengenommen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung:https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/durmersheim-vermisstenfahndung/

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 15:18

    POL-OG: Lichtenau - Unfallflucht auf Parkplatz, Polizei bittet um Zeugen

    Lichtenau (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag in der Hauptstraße sind die Beamten des Polizeipostens Lichtenau auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein schwarzer VW Golf Plus zwischen 10 Uhr und 10:20 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen vor einem Geschäft in der Hauptstraße abgestellt. Ein bislang unbekannter ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 11:23

    POL-OG: Willstätt - Verkehrsunfall aufgrund ungesicherter Gipsplatte

    Willstätt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall aufgrund unzureichend gesicherter Ladung kam es am Dienstagnachmittag auf der B33 bei Willstätt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrer gegen 16:40 Uhr mit seinem Pkw samt Anhänger die B33 von Griesheim in Richtung Sand. Hierbei löste sich eine Gipsplatte von dem Anhänger und prallte gegen die Front ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren