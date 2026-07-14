Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätze von Sonntag und Montag

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Schermbeck (ots)

Ein paar ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Neben dem Müllbrand am vergangenen Montag wurde die Feuerwehr Schermbeck zu drei weiteren Einsätzen alarmiert.

Am Sonntag wurden die Löschzüge Schermbeck und Gahlen um 11:40 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" zur Paßstraße alarmiert.

Der Rettungsdienst benötigte die Unterstützung der Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Transport einer Person. Die angeforderte Tragehilfe wurde durch die Feuerwehr geleistet.

Der Einsatz konnte um 12:09 Uhr beendet werden.

Am Montag wurde der Löschzug Schermbeck um 22:26 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Mittelstraße alarmiert.

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte über eine Balkontür gewaltfrei Zugang zur Wohnung. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei sowie den Rettungsdienst übergeben.

Der Einsatz konnte um 22:58 Uhr beendet werden.

Ebenfalls am Montag wurde der Löschzug Altschermbeck um 22:37 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Brüner Weg alarmiert.

Vor Ort war ein Baum quer auf die Fahrbahn gestürzt und versperrte diese. Mithilfe von zwei Motorkettensägen wurde der Baum zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt.

Der Einsatz konnte um 23:20 Uhr beendet werden.

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