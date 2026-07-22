Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alukompletträder von Autohausgelände in Delmenhorst entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 20. Juli 2026, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 21. Juli 2026, 06:00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses am Niedersachsendamm in Delmenhorst zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten die Alukompletträder eines auf dem Gelände abgestellten Pkw BMW. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Niedersachsendamms beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden.

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