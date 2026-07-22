Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Einfamilienhauses in Delmenhorst +++ Hoher Sachschaden entstanden +++ Keine verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 15:40 Uhr, ist es am Klosterdamm in Delmenhorst zu einem Brand an einem Einfamilienhaus gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Eigentümer des Hauses Abflammarbeiten mit einem Gasbrenner durch. Dabei gerieten eine Hecke sowie Teile des Hausdachs in Brand.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus blieb weiterhin bewohnbar.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

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