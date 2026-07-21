Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerpunktkontrolle "Verkehrssicherheit mit dem E-Scooter" - Polizei Brake zieht positive Bilanz

Delmenhorst (ots)

Das Polizeikommissariat Brake führte im Zeitraum vom 13. bis 19. Juli 2026 eine Schwerpunktkontrolle zum Thema "Verkehrssicherheit mit dem E-Scooter" durch.

Hintergrund der Kontrollwoche war ein Anstieg von Verkehrsunfällen sowie Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im Zusammenhang mit Elektrokleinstfahrzeugen. Ziel der Maßnahmen war es, Verkehrsteilnehmende für die Gefahren im Umgang mit E-Scootern zu sensibilisieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Im Rahmen der Kontrollen überprüften die Einsatzkräfte mehr als 70 E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge. Die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig und verständnisvoll. In vielen Fällen konnten Hinweise und verkehrserzieherische Gespräche ausreichen.

Bei zwei Kontrollen stellten die Beamten manipulierte E-Scooter fest, die aufgrund technischer Veränderungen Geschwindigkeiten von mehr als 45 km/h erreichen konnten. Dadurch waren die Fahrzeuge nicht mehr als Elektrokleinstfahrzeuge einzustufen. Da die Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügten, wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

In einem weiteren Fall kontrollierten die Einsatzkräfte einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer. Der Mann versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei Brake bewertet die Schwerpunktkontrolle insgesamt positiv. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass weiterhin Aufklärungsbedarf hinsichtlich der geltenden Regeln und Gefahren im Umgang mit E-Scootern besteht.

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