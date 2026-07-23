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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahndung nach mutmaßlichem Tatverdächtigen

Offenburg (ots)

Ein Hinweis auf eine Person, die eine mögliche Straftat begangen haben soll, hat die Offenburger Polizei am Donnerstagnachmittag auf den Plan gerufen. Der gesuchte polizeibekannte 19-Jährige wurde gegen 14 Uhr im Bereich der Hauptstraße gesehen. Die Fahndung durch Polizeistreifen und zivile Einsatzkräfte wurde teilweise von einem Polizeihubschrauber, der aufgrund eines anderen Einsatzes im Bereich Offenburg eingesetzt war, unterstützt. Gegen 17 Uhr konnte der 19-Jährige in der Hauptstraße im Bereich Bahnhof in polizeiliche Obhut genommen werden. Ob der Heranwachsende im Zusammenhang mit einer möglichen Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe in der letzten Nacht in Überlingen steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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