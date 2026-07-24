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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zerkratzte Autos - Polizei bittet um Zeugen

Rastatt (ots)

Am Donnerstag wurden in der Kehler Straße der Lack von insgesamt neun Fahrzeugen durch eine unbekannte Person beschädigt. Der Unbekannte nutzte dafür mutmaßlich seinen Schlüssel. Ersten Ermittlungen zu Folge, dürfte sich die Tatzeit auf rund 11:30 Uhr belaufen. Der Gesamtsachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten alle Personen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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