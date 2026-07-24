Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zerkratzte Autos - Polizei bittet um Zeugen

Rastatt (ots)

Am Donnerstag wurden in der Kehler Straße der Lack von insgesamt neun Fahrzeugen durch eine unbekannte Person beschädigt. Der Unbekannte nutzte dafür mutmaßlich seinen Schlüssel. Ersten Ermittlungen zu Folge, dürfte sich die Tatzeit auf rund 11:30 Uhr belaufen. Der Gesamtsachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten alle Personen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

/ls

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