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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Vermisstenfahndung nach 10-Jähriger - Hinweise erbeten/Löschung

Durmersheim (ots)

Die vermisste 10-Jährige ist inzwischen wieder wohlbehalten zuhause angekommen. Nach ihren Angaben habe sie die Öffentlichkeitsfahndung auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Offenburg gesehen, sei dann zum Karlsruher Bahnhof zurückgekehrt und habe dort ihre Eltern informiert. Zuhause angekommen informierten die Eltern die Polizei über die Rückkehr der 10-Jährigen, so dass die Vermisstenfahndung eingestellt werden konnte.

/lh

Ursprüngliche Nachricht vom Donnerstag, 23. Juli 2026 16:02

Durmersheim - Vermisstenfahndung nach 10-Jähriger - Hinweise erbeten

Angehörige und Polizei sind seit Mittwoch auf der Suche nach einem 10-jährigen Mädchen aus Durmersheim. Am Abend des 22. Juli teilten Angehörige der Polizei mit, dass sich die Vermisste am Nachmittag in Richtung Karlsruhe aufmachte und seither nicht zurückkehrte. Ermittlungen durch Beamte der Kripo Rastatt ergaben mittlerweile, dass das Mädchen sich möglicherweise mit zwei anderen minderjährigen Begleiterinnen auf dem Weg in den Raum Frankfurt befinden könnte. Die vermisste 10-Jährige soll bei ihrem Verschwinden ein schwarzes T-Shirt und rosa Turnschuhe der Marke Nike getragen haben. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle oder dem Notruf 110 entgegengenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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