Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Bewaffneter Raub auf Tabak- und Presseshop, - Nachtragsmeldung - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Neuried (ots)

Nach dem Überfall am 7. Juli auf einen Tabak- und Presseshop am Altenheimer Yachthafen konnten die Ermittler der Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit ihren französischen Partnern mehrere Tatverdächtige ermitteln. Nach einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle auf französischem Gebiet geriet eine bereits tatverdächtige Gruppierung ins Visier beider Polizeien. Noch am Abend der Tat folgte in Frankreich sodann die Festnahme mehrerer Tatverdächtiger. Bei ihnen konnten die französischen Behörden Bargeld und deutsche Tabakwaren sicherstellen, die mutmaßlich aus der Tat in Neuried herrühren. Die Tatverdächtigen konnten zwischenzeitlich als die für die Tat in Neuried Verantwortlichen identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen und Abstimmungen mit den französischen Behörden werden nun durch die Staatsanwaltschaft Offenburg koordiniert.

/rs

Ursprüngliche Nachricht vom Mittwoch, 8. Juli 2026, 13:11 Uhr

Neuried - Bewaffneter Raub auf Tabak- und Presseshop, Zeugenaufruf

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Tabak- und Presseshop am Altenheimer Yachthafen am Dienstagabend haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 19:35 Uhr drei bislang unbekannte, maskierte Männer den Verkaufsraum des Geschäfts. Unter Vorhalten von mindestens zwei Schusswaffen bedrohten sie die beiden anwesenden Kassiererinnen und forderten diese in französischer Sprache zur Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren auf. Anschließend entnahmen die Täter eigenständig Bargeld aus mehreren Registerkassen sowie zahlreiche Zigarettenstangen aus den Verkaufsregalen und verstauten diese in mitgebrachten Einkaufstaschen. Die beiden Mitarbeiterinnen wurden zudem gezwungen, die Taschen mit weiteren Tabakwaren zu befüllen. Im Anschluss flüchteten die Männer aus dem Geschäft und stiegen in einen grauen Skoda, in dem sich bereits eine weitere maskierte Person befand. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in bislang unbekannte Richtung. Die Täter werden als junge Männer beschrieben, die französisch sprachen. Alle waren dunkel gekleidet, trugen Skimasken sowie Handschuhe. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifenbesatzungen der Polizeireviere Offenburg und Kehl sowie der Bundespolizei eingeleitet. Diese führten bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder verdächtige Personen beziehungsweise den grauen Skoda im Bereich am Altenheimer Yachthafens oder dessen Umfeld wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

/jg

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