Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Unfall zwischen Fußgänger und Stadtbahn in Dortmund-Eving

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0508

Am Dienstagabend (23.6.) kam es in Dortmund-Eving zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Fußgänger. Der 76-jährige Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es gegen 18:15 Uhr zu dem Unfall auf der Evinger Straße in Höhe der Haltestelle Zeche-Minister-Stein. Der 76-Jährige überquerte die Evinger Straße, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Der Fahrer der Stadtbahn, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte trotz Notbremsung die Bahn nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und der Stadtbahn. Der 76-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch der Fahrer der Stadtbahn erlitt einen Schock.

Der 76-Jährige aus Dortmund wurde vor Ort von Rettungskräften erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere Verletzungen.

Für die Dauer der Rettung und der Unfallaufnahme war die Evinger Straße an der Unfallörtlichkeit zeitweise komplett gesperrt.

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