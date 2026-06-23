Polizei Dortmund

POL-DO: 31-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation mit Messer im Gleisbett an der Münsterstraße - Polizei verhindert Schlimmeres

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0505

Am Montag (22. Juni) gegen 15:40 Uhr gingen bei der Polizei Notrufe über einen Mann ein, der sich mit einem Messer bewaffnet im Gleisbett an der Münsterstraße/Haydnstraße aufhielt. Die Polizei konnte den 31-jährigen Rumänen aus Dortmund unter Androhung der Schusswaffe zu Boden bringen.

Ersten Erkenntnissen zufolge lief der 31-Jährige am Nachmittag in einer psychischen Ausnahmesituation mit einem Messer in der Hand im Gleisbett herum. Die Polizei forderte den Mann mit gezogener Dienstwaffe auf, das Messer niederzulegen. Er kam den Anweisungen widerstandlos nach. Anschließend wurde er durchsucht und festgenommen.

Bei der Durchsuchung des psychisch ausfälligen Mannes konnten Betäubungsmittel festgestellt werden. Diese wurden im Nachgang beschlagnahmt. Aufgrund seines Zustands wurde der 31-Jährige in Polizeigewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Durch das schnelle Eintreffen der Polizeibeamten und die schnellen Notrufe der Zeugen konnte verhindert werden, dass jemand bei diesem Einsatz verletzt wurde.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell