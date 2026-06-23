Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scootern in Lünen: Jugendlicher und eine Frau nach Zusammenstoß verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0504

Am Montag (22. Juni 2026) kam es in Nordlünen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scootern. Dabei verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer.

Erkenntnissen zufolge fuhr ein 14-Jähriger aus Lünen gegen 7:40 Uhr auf dem Gehweg der Arndtstraße in Richtung Westen. An der Einmündung zur Fichtestraße (Höhe Hausnummer 6a) bog er nach links ab, um seine Fahrt auf der Fichtestraße fortzusetzen.

Dabei missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden fahrenden UB 02. Aufgrund einer dichten Hecke war die Sicht im Einmündungsbereich für beide stark verdeckt.

In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, durch den beide Benutzer der Elektrokleinstfahrzeuge zu Fall kamen und sich verletzten.

Die 41-Jährige verletzte sich schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in die Obhut der Eltern übergeben. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Die Polizei rät, immer einen geeigneten Helm zu tragen und die Straßenverkehrsordnung zu beachten. Durch eine verantwortungsbewusste Nutzung kann die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht werden.

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