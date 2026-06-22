Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Spiegel-Dieb im Gerichtsviertel fest - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0502

In der Nacht zu Sonntag (21.6.) nahm die Polizei einen Spiegel-Dieb im Gerichtsviertel fest. Der 18-Jährige hatte vorzugsweise von hochwertigen Fahrzeugen die Spiegelgläser mehrerer Autospiegel geklaut.

Nach bisherigem Ermittlungsstand meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 00:45 Uhr zwei Männer in der Saarbrücker Straße. Die Beiden machten sich auffällig an den Außenspiegeln der geparkten Fahrzeuge zu schaffen.

Die Polizeibeamten trafen die Beiden im Bereich Weißenburger Straße/Güntherstraße an. Als sie die Polizisten erblickten, versuchten beide Tatverdächtige zu flüchten.

Ein 18-Jähriger aus Litauen versuchte auf einem Fahrrad davonzufahren. Die Beamten konnten dies verhindern und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei der Festnahme leistete der Litauer Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 18-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass der Mann ein Pfefferspray dabeihatte.

Der andere Tatverdächtige flüchtete.

Er wird wie folgt beschrieben:

- zwischen 20-25 Jahre alt - osteuropäischer Phänotyp - ungefähr 170 cm groß

Bislang geht die Polizei von mindestens acht beschädigten Fahrzeugen bzw. Außenspiegeln aus.

Da die besonderen Haftgründe gegen den 18-Jährigen nicht vorlagen, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Diebstahls mit Waffen.

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der: 0231/132-7441.

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