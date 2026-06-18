Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pkw bei Einbruch entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist bislang unbekannte Täterschaft in ein Reifengeschäft im Stadtteil Wittlensweiler eingebrochen und hat neben Bargeld auch ein Fahrzeug gestohlen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten die Täter am Mittwoch zwischen 0:30 Uhr und 1:45 Uhr die Türe zur Werkstatt des in der Rudolf-Diesel-Straße gelegenen Gebäudes auf. Aus den angrenzenden Büroräumlichkeiten entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag sowie den Fahrzeugschlüssel eines silbergrauen Mercedes, welcher vor dem Gebäude geparkt war. Mit diesem flüchtete die Täterschaft anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbergrauen Mercedes E63 AMG, Limousine, Baujahr 2010, mit Freudenstädter Zulassung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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