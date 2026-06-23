Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Berghofen zwischen Autofahrerin und Radfahrer: Radfahrer muss schwerverletzt in Krankenhaus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0503

Am Montag (22. Juni 2026) kam es gegen 12 Uhr an der Einmündung Wittbräucker Straße/Dachsweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Erkenntnissen zufolge fuhr die 74-jährige Autofahrerin aus Dortmund auf der Wittbräucker Straße in Richtung Dachsweg.

Beim Abbiegen nach links in den Dachsweg übersah sie den entgegenkommenden 72-jährigen Radfahrer. In Höhe der Einmündung stießen beide zusammen.

Der 72-Jährige prallte dabei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er verletzte sich durch den Unfall schwer und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

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