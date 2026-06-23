PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht in Dorstfeld: 61-Jähriger Fußgänger verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0501

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht (10.06.2026) an der Wittener Straße an der Bushaltestelle "Dortmund-Dorstfeld" sucht die Polizei Dortmund nach dem flüchtigen Fahrzeugführer und nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge trat der 61-Jährige aus Lüdenscheid gegen 22:20 Uhr von der Bushaltestelle auf die Haltebucht, um nach dem Bus zu sehen. Hierbei fuhr der Unbekannte aus unerklärlichen Gründen mit seinem Fahrzeug über die Haltebucht. Dabei stieß er mit dem 61-Jährigen zusammen, der dabei auf den Gehweg fiel und sich leicht verletzte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in südlicher Richtung unbeirrt fort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Huckarde unter der Telefonnummer 0231/132-2121 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Anna Pfeifer
Telefon: 0231/132-1034
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren