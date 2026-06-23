Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht in Dorstfeld: 61-Jähriger Fußgänger verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0501

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht (10.06.2026) an der Wittener Straße an der Bushaltestelle "Dortmund-Dorstfeld" sucht die Polizei Dortmund nach dem flüchtigen Fahrzeugführer und nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge trat der 61-Jährige aus Lüdenscheid gegen 22:20 Uhr von der Bushaltestelle auf die Haltebucht, um nach dem Bus zu sehen. Hierbei fuhr der Unbekannte aus unerklärlichen Gründen mit seinem Fahrzeug über die Haltebucht. Dabei stieß er mit dem 61-Jährigen zusammen, der dabei auf den Gehweg fiel und sich leicht verletzte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in südlicher Richtung unbeirrt fort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Huckarde unter der Telefonnummer 0231/132-2121 entgegen.

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