Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Supermärkte innerhalb weniger Tage durch auffällig gekleideten Mann ausgeraubt - die Polizei sucht nach Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0506

Innerhalb weniger Tage (17. und 20. Juni) kam es zu je einem Raubdelikt auf den Biomarkt "Fruchtbare Erde" in der Stockumer Straße und auf den SuperBiomarkt am Westfalendamm. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich möglicherweise um denselben Täter handelt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 17. Juni gegen 14:05 Uhr betrat eine bislang unbekannte, maskierte männliche Person den Biomarkt "Fruchtbare Erde". An der Kasse forderte er die Kassiererin unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstands auf, die Kasse zu öffnen. Doch diese weigerte sich und schrie den Mann laut an. Daraufhin verließ er das Geschäft, stieg auf ein Fahrrad und flüchtete in Richtung Baroper Straße, möglicherweise auch über die Persebecker Straße.

Am 20. Juni gegen 17 Uhr betrat ebenfalls ein maskierter Mann den SuperBioMarkt am Westfalendamm. Unter Vorhalt eines Pfeffersprays forderte er die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Der Täter erbeutete einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag und flüchtete über den Kortumweg. Verletzt wurde niemand.

Ersten Erkenntnissen nach deuten die bisherigen Ermittlungen darauf hin, dass es sich möglicherweise um den gleichen Täter handeln könnte. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Geschätztes Alter: 20-30 Jahre - ca. 180-185 cm groß - Schlanke/sportliche Statur - Markante, große, schwarze Sonnenbrille - Auffällige rote Kopfbedeckung - Das Gesicht war mit einem bunten, karierten Schal bedeckt - Er trug Einweghandschuhe - Dunkle Hose

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die zum Tatzeitpunkt einen Mann beobachtet haben, auf den die Täterbeschreibung zutreffen könnte, oder die sonstige sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441

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