Polizei Bochum

POL-BO: Landfriedensbruch: Polizei ermittelt Tatverdächtige und sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach weiterem Beteiligten

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Landfriedensbruch, nachdem es am 9. Mai 2026 im Rahmen der Fußballbegegnung zwischen dem VfL Bochum und Hannover 96 an der Castroper Straße zu Ausschreitungen gegenüber Einsatzkräften der Polizei gekommen war.

Am Mittwoch, 29. Juli, wurden in diesem Zusammenhang insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, vier davon in Bochum, einer in Essen und einer in Coesfeld.

Bei den Durchsuchungen konnten Beweismittel sichergestellt werden, die den Tatverdacht gegen drei namentlich bekannte Beschuldigte erhärten.

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei am heutigen 3. August Fotos eines weiteren Tatverdächtigen, der an den Ausschreitungen am 9. Mai beteiligt gewesen sein soll.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/211729

Sollte ein Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Fußball und Gewalt gehören nicht zusammen. Straftaten werden konsequent verfolgt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell