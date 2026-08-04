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Polizei Bochum

POL-BO: Nach Firmeneinbruch in Grumme: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bochumer Firma am frühen Sonntagmorgen, 2. August, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.

Nach bisherigem Stand verschafften sich Unbekannte zwischen 1.15 Uhr und 3.15 Uhr gewaltsam Zugang zum Lagerraum der Computerfirma an der Straße Wiemannskamp in Grumme. Dort entwendeten sie diverses elektronisches Zubehör und flüchteten anschließend von der Örtlichkeit.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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