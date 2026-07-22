Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Gefährliche Brandstiftung (21.07.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Waldrand der Zwergsteigstraße haben Unbekannte am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, gezündelt. Passanten entdeckten mehrere Altkleider und Stöcke die durch die Brandstifter angezündet wurden. Sie konnten sie glücklicherweise gleich löschen, so dass es zu keinem größeren Schadenseintritt kam. Die Polizei in Villingen sucht nun nach den Zündlern und nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegen.

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