Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Raub, Tätlicher Angriff, Brand, Automaten aufgebrochen, Einbruch, Trickdiebstahl

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu Verkehrsbehinderungen auf der Seeburger Steige ist es nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gekommen. Eine 37-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Citroen auf der B464 von Seeburg in Richtung Münsingen unterwegs, als sie im kurvigen Bereich aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und in den Gegenverkehr kam. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes Vito eines 61-Jährigen zu verhindern, lenkte sie ihren Citroen weiter nach links auf die Böschung. Beim Auffahren auf die Böschung kippte ihr Wagen nach rechts um und kam auf dem Dach liegend an der Beifahrerseite des Vito zum Liegen. Verletzt wurde niemand. An dem Citroen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 2.000 Euro und am Mercedes ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden sein. Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße bis etwa 15.15 Uhr komplett gesperrt werden. (cw)

Gomadingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L 230 erlitten. Die 33-Jährige war kurz vor 20.30 Uhr mit einem VW T-Roc auf der Landstraße von Gomadingen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam die Frau aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Im angrenzenden Grünstreifen kam der Pkw letztendlich zum Stehen. Der Schaden an dem VW wird auf 13.000 Euro geschätzt. Er musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (ms)

Esslingen (ES): Jugendliche verursachen Brand

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche haben am Mittwochabend einen Brand in der Mettinger Straße verursacht. Drei bis vier Jungs zündelten kurz nach 22.30 Uhr mit Feuerwerkskörpern in einem Hinterhof. Hierbei geriet ein Haufen Elektroschrott in Brand. Die Flammen griffen im Anschluss auf die Fassade einer Werkstatt über. Durch den Ruß wurden noch mehrere dort stehende Motorräder beschädigt, ohne selbst in Brand zu geraten. Zwei aufmerksamen Zeugen gelang es, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Flammen zu löschen. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Notzingen (ES): Automaten aufgebrochen

Ein Selbstbedienungsautomat ist am späten Mittwochabend in der Notzinger Bergstraße aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter öffnete auf bislang ungeklärte Art und Weise gegen 23.20 Uhr den Automaten und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend rannte er mit einem Begleiter in Richtung Ortsmitte davon. Ein Zeuge beschrieb den Dieb wie folgt: Er ist zirka 20 bis 35 Jahre alt und hatte eine helle, kurze Hose sowie ein helles T-Shirt an. Zudem trug er eine helle Schirmmütze. Seine Schuhe waren weiß und der Unbekannte hatte eine dunkle Umhängetasche dabei. Von seinem Begleiter ist lediglich bekannt, dass er dunkel bekleidet war. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neuffen (ES): Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Neuffen erlitten. Die 22-Jährige war gegen 11.20 Uhr mit einer Kawasaki von der Eberhardstraße kommend nach links auf die Burgstraße abgebogen. Hierbei nahm sie einem 68 Jahre alten Mercedes-Fahrer die Vorfahrt, der von der Straße Oberer Graben herkommend unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw kam die junge Frau zu Fall. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ihr Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 7.500 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raubdelikt am Mittwochabend in der Pliensauvorstadt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 20.15 Uhr ein Senior im Bereich der Sportanlage zu Fuß in Richtung Parkstraße unterwegs. In einem schmalen Weg hinter der Vereinsgaststätte wollte der Mann zwei Unbekannte passieren, wobei er von diesen festgehalten wurde. In der Folge raubte das Duo dem Senior, der bei seiner Gegenwehr zu Boden stürzte, mehrere Fingerringe und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Ein Passant, der vom Geschädigten auf die Tat aufmerksam gemacht worden war, wählte daraufhin den Notruf. Der Senior erlitt bei der Tat leichte Verletzungen. Die beiden schwarz gekleideten Täter konnten im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Sie sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und waren maskiert. Außerdem trugen sie lange Hosen und Baseballkappen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (mr)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rossbergstraße ist am Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannte Zutritt zu den Räumen und entwendete aus diesen nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem Schmuck. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Nach Verkehrsunfall Führerschein beschlagnahmt

Ein Autofahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag seinen Führerschein abgeben. Kurz nach zehn Uhr war der 63-Jährige mit seinem Opel Vivaro auf der Alleenstraße unterwegs und überholte offenbar unter Missachtung der geltenden Höchstgeschwindigkeit über die Gegenfahrspur mehrere wartende Autos. Im Bereich der Dettinger Straße erfasste der Opel eine 63-Jährige, die mit ihrem Pedelec den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Die Frau erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurde wie der Unfallverursacher, dessen Führerschein von den Polizeibeamten beschlagnahmt wurde, vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Auseinandersetzung verletzt

In den Anlagenpark sind am Mittwochnachmittag mehrere Streifenwagenbesatzungen ausgerückt. Dort waren gegen 17 Uhr ein 16-Jähriger und sein 18 Jahre alter Bekannter mit einer Gruppe aus circa fünf Unbekannten in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Dabei soll aus der fremden Gruppe heraus auch mit einem Seil auf den Jugendlichen eingeschlagen worden sein. Nach dem verbalen Eingreifen von Passanten trennten sich die Kontrahenten. Bei dem Streit wurden der 18-Jährige sowie der 16-Jährige verletzt. Letzterer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen zu den Unbekannten sowie zum Auslöser der Auseinandersetzung dauern an. (mr)

Tübingen (TÜ): Trickdiebe unterwegs

In einer Goldschmiede in der Innenstadt haben am Mittwochnachmittag zwei Trickdiebe ihr Unwesen getrieben. Das Duo täuschte gegen 14.30 Uhr Kaufinteresse vor und ließ sich mehrere Ringe vorzeigen. Anschließend begaben sich die Täter zurück zum Ausgang, wo ihnen durch den Mitarbeiter noch Ringe in den Schaufenstern gezeigt wurden. Die Unbekannten waren jedoch plötzlich ohne weiteres Interesse und entfernten sich. Beim Zurückkehren in das Geschäft bemerkte der Mitarbeiter, dass von den Tätern aus dem Präsentationstablett mehrere Ringe entwendet worden waren. Einer der Täter ist circa 170 Zentimeter groß und trug viele Ketten am Handgelenk sowie einen dicken Goldring am Finger. Er war mit einem dunklen T-Shirt bekleidet und sprach Englisch. Sein Komplize ist ungefähr 180 Zentimeter groß und von fülliger Statur. Er hat schwarze lockige Haare, die seitlich unter der getragenen dunklen Mütze hervorstanden. Außerdem trug er zur Tatzeit einen langen Bart und führte eine Umhängetasche mit sich. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Starzach (TÜ): Betrug durch Schockanruf (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Starzach ist am Mittwoch von dreisten Telefonbetrügern um Bargeld und Wertgegenstände gebracht worden. Die Frau erhielt einen Anruf, in der ihr ein selbsternannter Polizeibeamter die frei erfundene Geschichte mitgeteilte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Für die Umgehung einer Inhaftierung sei nun die Bezahlung einer Kaution erforderlich. Die in Sorge versetzte Seniorin schenke dem vermeintlichen Polizisten Glauben und übergab später an ihrer Wohnanschrift Gold, Schmuck und Bargeld an einen Komplizen des Anrufers. Später flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Albstadt (ZAK): Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Albstadt seit Mittwochabend gegen einen 17-Jährigen. Der rauchende Jugendliche wurde von Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz gegen 20.20 Uhr in der Johannesstraße kontrolliert, wobei er sich fälschlicherweise als volljährig ausgab. Im weiteren Verlauf der Kontrolle, während der sich der 17-Jährige zunehmend aggressiv zeigte, warf er sein Smartphone auf einen Beamten und traf diesen am Fuß. Zeitgleich stürmte er auf den Polizisten zu, griff diesen an und brachte ihn zu Fall. Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte konnte der Jugendliche, der die Beamten übel beleidigte, unter heftigem Widerstand überwältigt und geschlossen werden. Drei der Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen, die jedoch medizinisch nicht versorgt werden mussten. Der Beschuldigte, der außerdem Cannabis mit sich führte und bei dem sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel ergeben hatte, musste noch eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der 17-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (mr)

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