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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeieinsatz nach Schussabgabe

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Polizeieinsatz nach Schussabgabe (Zeugenaufruf)

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochabend in Eningen gekommen. Gegen 19.15 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil ein Unbekannter in der Reutlinger Straße mutmaßlich mit einer Schusswaffe auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug geschossen haben soll. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 39-Jähriger mit seiner mit drei Personen besetzten Mercedes V-Klasse auf der Reutlinger Straße in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe des dortigen Discounters soll plötzlich ein Unbekannter vor dem Mercedes auf die Fahrbahn gesprungen sein und wohl zielgerichtet mindestens einen Schuss auf den Wagen abgegeben haben, bevor er unmittelbar danach zu Fuß über einen parallel zur Straße verlaufenden Fußweg in Richtung Reutlingen flüchtete. Der 39-Jährige, der seinen Wagen wenige Meter weiter anhalten konnte, erlitt durch den Splitter eines beschädigten Verkleidungsteils oberflächliche Verletzungen, die durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden. Die anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verliefen bislang ergebnislos. Der unbekannte, mutmaßliche Schütze wird als etwa 175 bis 180 cm groß und männlich beschrieben. Er war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem war mit einem Mund-Nase-Schutz maskiert. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen aufgenommen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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