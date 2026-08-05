Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Beinahe Kollision mit Zug; Raubdelikt; Wiesenbrand

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Gegen einen 34-Jährigen ermittelt seit Dienstagvormittag das Polizeirevier Filderstadt. Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit einem BMW 335D zunächst auf der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs und beschleunigte beim Erblicken einer Streifenwagenbesatzung stark. Dann fuhr er an der Anschlussstelle LE-Süd nach Stetten so schnell ab, dass er eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Auf der Sielminger Straße überholte er eine Kolonne mit drei Fahrzeugen und umfuhr eine entgegenkommende, zur Unterstützung gerufene Streife. Im Bereich eines Discounters war die Weiterfahrt aufgrund eines Müllfahrzeugs sowie des Gegenverkehrs blockiert, sodass der 34-Jährige mit hoher Geschwindigkeit zurücksetzte und nach links in die Denkendorfer Straße abbog. In der Sackgasse konnte der Fahrer schließlich gestellt werden. Sein Führerschein sowie der BMW, in dem auch bei der Durchsuchung durch einen Polizeihund nichts Illegales aufgefunden werden konnte, wurden beschlagnahmt. Der Grund für die Flucht vor der Polizeikontrolle ist bislang unbekannt. Zeugen, die die Flucht des Mannes beobachtet haben oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Nürtingen (ES): Beinahe-Kollision zwischen Müllfahrzeug und Zug

Nur wenigen Zentimetern ist es zu verdanken, dass es am Dienstagnachmittag in Nürtingen nicht zu einer Kollision zwischen einem Müllfahrzeug und einem Zug gekommen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand rangierte der 42-jährige Lenker des Müllwagens kurz nach 16 Uhr im Bereich des Bahnübergangs Steigbrönnle und wollte danach den Übergang vorwärts in Richtung Gerberstraße queren. Beim Rangieren hatte er offenbar das Rotlicht am Andreaskreuz übersehen, sodass sich die senkende Schranke an der Fahrerkabine verhakte. Der Lokführer der sich nähernden Bahn, in der sich mehrere Fahrgäste befanden, gab daraufhin ein Warnsignal ab und führte eine Notbremsung durch. Dennoch passierte der Zug das Müllfahrzeug und kam erst im Bereich der Haltestelle Vorstadt zum Stehen. Beim Passieren des Müllwagens betrug der Abstand wohl nur wenige Zentimeter. Zu einer Kollision war es somit nicht gekommen. Auch verletzt wurde niemand. Die Schranke konnte in der Folge von der Fahrerkabine gelöst werden. Sachschaden war augenscheinlich ebenso wenig entstanden. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. (mr)

Kirchheim (ES): Mann beraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen und Hinweise zu einem Raubdelikt, das sich am Sonntagabend im Bereich eines Wanderparkplatzes hinter dem Waldfriedhof an der Notzinger Steige ereignet haben soll, sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein 54-Jähriger am Sonntagabend (02.08.2026) über eine Internetplattform zu einem Treffen mit einem unbekannten Mann zunächst bei einer Schnellgaststätte in der Schlierbacher Straße verabredet, von wo er telefonisch auf den nur wenige Meter entfernt liegenden Parkplatz eines Discounters gelotst wurde. Dort soll der Unbekannte zu Fuß zum Mercedes des Mannes gekommen und zugestiegen sein. In der Folge fuhren beide zum Wanderparkplatz beim Friedhof und liefen über den Waldpfad auf eine Lichtung zwischen Kirchheim und Notzingen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, in deren Verlauf der Unbekannte auf den 54-Jährige eingeschlagen und ihm seine zuvor ausgezogene Puma-Badeshorts samt einem Schlüsselbund mit Autoschlüsseln geraubt haben soll. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute in Richtung Notzingen. In der Bergstraße in Notzingen fiel der Unbekannte gegen 21.15 Uhr mehreren Anwohnern auf, weil er wohl lautstark telefonierend durch die Straße in Richtung Ortsmitte lief, wo sich seine Spur verlor. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, zu denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verliefen erfolglos. Der Angreifer wird als etwa 20 Jahre alt, circa 185 cm groß und mit geschätzten 70 kg als sehr schlank beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare, dunkle Augen, einen dünnen Kinnbart und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einem schwarzen Tank-Top (Muskelshirt), einer schwarzen, langen Hose mit Stoffgürtel und schwarzen Schuhen. Das 54-jährige Opfer erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Wiesenbrand

Zum Brand einer Wiesenfläche oberhalb der Endelbergstraße sind die Einsatzkräfte am Mittwochmittag ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr war dort auf einer Wiese das trockene Gras aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch den Wind breiteten sich die Flammen in kürzester Zeit auf einer Fläche von rund 600 qm aus. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnten den Brand rasch löschen. Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

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