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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 22-Jähriger versucht, 16-Jährigen während der Fahrt von seinem Motorrad zu treten

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, den 25.07.2026, um 18:55 Uhr, kam es zu einem Vorfall in der alten Poststraße in Schmallenberg-Oberkirchen. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Winterberg befuhr die Straße mit seinem Motorrad. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle hielten mehrere Autos. Der Beschuldigte, ein 22-jähriger Mann aus Kreuztal, stieg aus einem der Autos aus, sprang auf die Straße und versuchte, den 16-Jährigen von seinem Motorrad zu treten. Dieser konnte jedoch noch rechtzeitig ausweichen. Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen der Polizei bislang nicht vor. Die eingesetzten Polizisten leiteten ein Strafverfahren -unter anderem aufgrund eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr- ein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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