Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Unfall B 28, Pkw-Aufbruch, Warnung vor Hundeködern

Reutlingen (ots)

Römerstein - Zainingen (RT): Schwerer Verkehrsunfall auf der B 28

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag auf der B 28 ereignet. Ersten Ermittlungen der Tübinger Verkehrspolizei nach war ein 52-Jähriger gegen 12.45 Uhr mit einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Antos auf der Bundesstraße von Böhringen herkommend in Richtung Zainingen unterwegs. Kurz vor dem Ortsbeginn kam der Lkw-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Laster mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 72 Jahre alten Frau. Ob die Frau zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes abgebremst hatte oder noch fuhr, kann momentan nicht gesagt werden. Im Anschluss schob der Lastwagen das Auto nach links von der Fahrbahn. Der Pkw kippte anschließend in der abfallenden Böschung aufs Dach und der Lkw landete seitlich auf dem Opel. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Corsa befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Seniorin mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfallverursacher blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden dürfte mehrere zentausend Euro betragen. Während der Unfallaufnahme musste die B 28 in dem Abschnitt für mehrere Stunden voll gespert werden. Die Sperrung dauert zur Stunde (16.15 Uhr) noch an. Zur Unterstützung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. (ms)

Tübingen (TÜ): Gelegenheit macht Diebe

Auf einen in der Mittelkonsole liegenden Geldschein hatte es ein Pkw-Aufbrecher in Tübingen abgesehen. In der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, sieben Uhr, schlug der Unbekannte an einem 1er BMW in der Gartenstraße eine Scheibe an der Beifahrerseite ein. Anschließend nahm er den Schein aus der Konsole. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro übersteigt den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Warnung vor präparierten Hundeködern (Zeugenaufruf)

In der Straße Am Stutzenweiher in Balingen sind am späten Montagabend präparierte Hundeköder entdeckt worden. Ein 25-Jähriger war kurz nach 23 Uhr mit seinem Hund Gassi gelaufen, als er am Straßenrand einen Hundeköder feststellte, in dem sich abgebrochene Klingen eines Cuttermessers befanden. Daraufhin verständigte er sofort die Polizei. Die Beamten fanden in der Nähe einen zweiten präparierten Köder. Hierbei handelte es sich um eine Art Fleisch-Rouladen, die mit abgebrochenen Messerklingen bestückt waren. Über ein verletztes Tier liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Balingen unter Telefon 07433/264-0 erbeten. (ms)

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