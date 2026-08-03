Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pressemitteilung des PP Ludwigsburg

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Nach Sturz in Klinik gebracht

Eine Radfahrerin musste nach einem Sturz am Sonntagabend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Frau war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 18.30 Uhr im Fichtenweg unterwegs und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Nach einer Erstversorgung durch eine Streifenwagenbesatzung kam sie aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Nachfolgend wird eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg veröffentlicht. Sie finden die Pressemitteilung auch unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6326482

B464/Dettenhausen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Freitag (31.07.2026) gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 464 (B464) zwischen Dettenhausen und Böblingen ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 62 Jahre alter Opel-Lenker auf der B464 in Richtung Böblingen. In einer Rechtskurve soll er trotz Überholverbot und Gegenverkehr zwei vor ihm fahrende Pkw überholt haben. Ein entgegenkommender roter Toyota habe fast bis zum Stillstand abbremsen müssen, um eine Frontalkollision mit dem Opel zu verhindern. Auch der 62-Jährige habe bremsen müssen. Kurz darauf soll er eine weitere Fahrzeugkolonne überholt haben. Zeugen sowie mögliche Geschädigte, insbesondere der Fahrer des roten Toyotas, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen. (Pressestelle PP Ludwigsburg)

Burladingen (ZAK): Vorfahrtsmissachtung

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, auf dem Hardtweg zwischen Willmandingen und Erpfingen. Im Kreuzungsbereich missachtete die 71-jährige Lenkerin eines Mercedes GLA, die von Melchingen herkam, die Vorfahrt eines 54-Jährigen, der in einem BMW X5 in Richtung Willmandingen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an den Autos die Airbags aus. Beim Unfall zog sich beide Personen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Ein 84-Jähriger im Mercedes wurde wie bislang bekannt schwer verletzt. Zwei 48 und zehn Jahre alte Mitfahrende im BMW waren aktuellen Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben. Alle fünf Personen wurden zur genaueren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden musste, dürfte sich auf circa 40.000 Euro belaufen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

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