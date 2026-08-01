Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten; Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf); Brände; Beamte bei Widerstandshandlung verletzt; Randalierer

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Um 14.15 Uhr war der 78 Jahre alte Mann mit seinem BMW 1er auf der Stuhlsteige in Richtung Genkingen unterwegs. Im Bereich der 180-Grad-Kehre kam er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen ansteigenden Hang, von welchem er nach einer Strecke von circa 70 Metern wieder auf die Fahrbahn zurückkehrte. Dort überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Nachdem der 78-Jährige durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet worden war, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden am BMW beträgt circa 25.000 Euro. Das Fahrzeug musste zudem abgeschleppt werden. Der Flurschaden und die Schäden an Verkehrszeichen belaufen sich auf circa 1.000 Euro. Die Stuhlsteige musste während der Unfallaufnahme bis gegen 17.00 Uhr gesperrt werden.

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am frühen Samstagmorgen ist es an der Kreuzung der Bonländer Hauptstraße zur Kreisstraße 1225 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Gegen 01.05 Uhr befuhr der 26-jährige Lenker eines VW Polo die Ausfahrt von der Bundesstraße 27 kommend und wollte mutmaßlich bei Rotlicht an der Kreuzung zur K1225 nach links in Richtung Bernhausen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 23-Jährigen, der mit seinem VW Golf bei Grünlicht die Bonländer Hauptstraße in Richtung Bernhausen befuhr. Durch die Kollision wurden sowohl der 23-jährige Fahrer des VW Golf, als auch die 25 Jahre alte Beifahrerin im VW Polo leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

Unterensingen (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen ist es in der Zeit zwischen Mittwoch, 29.07.2026, und Freitag, 31.07.2026, in der Talstraße, dem Angelweg und der Hofgasse gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte ein bislang unbekannter Täter die insgesamt vier geparkten Pkw, indem er sie mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte oder die Reifen durchstach. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, welche die Taten beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

Unterensingen (ES): Brand eines Pkw

Am Freitagmittag ist die Feuerwehr zu einem brennenden Pkw auf die Bundesstraße 313 bei Unterensingen ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 13.55 Uhr auf dem Fahrstreifen in Richtung Wendlingen eine Mercedes-Benz E-Klasse im Bereich des Motorraums in Brand, wobei der Fahrer sein Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und unverletzt verlassen konnte. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden am Pkw, der abgeschleppt werden musste, kann bislang nicht beziffert werden. Während des Feuerwehreinsatzes und der anschließenden Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Ostfildern (ES): Bei Verkehrskontrolle Widerstand geleistet

Unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 43 Jahre alten Mann. Am Freitagabend fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 22.20 Uhr der 43-Jährige auf, der auf seinem Fahrrad in Schlangenlinien die Kreuzbrunnenstraße befuhr. Auf eine Anhalteaufforderung der Beamten reagierte er nicht und versuchte mit seinem Rad zu flüchten, wobei er kurz darauf zu Sturz kam. Bei der anschließenden Festnahme setzte sich der 43-Jährige derart heftig zur Wehr, dass gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden musste. Erst mit der Unterstützung einer weiteren Streife gelang es ihn festzunehmen. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich eine Beamtin leicht und ein Beamter musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Da sich während der Kontrolle bei dem Radfahrer Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel ergaben, wurde eine Blutentnahme bei ihm veranlasst. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Kirchheim unter Teck (ES): Bei Unfall leicht verletzt

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend verletzt worden. Die 64-jährige Lenkerin eines VW Polo war gegen 21.15 Uhr in der Straße Zu den Schafhofäckern mit ihrem Pkw unterwegs und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst über die Einmündung zur Jesinger Straße. Anschließend fuhr sie über mehrere Stellplätze und kam schließlich in einer Hecke zum Anhalten. Hierbei erlitt sie nach aktuellem Wissensstand leichte Verletzungen und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. An dem VW Polo, der abgeschleppt werden musste, entstand mutmaßlich ein Totalschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Schaden an der betreffenden Hecke und dem dort angrenzenden Zaun wird auf circa 1.000 Euro beziffert. Eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer lag nicht vor. Wegen vor Ort auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugezogen, welche mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort war.

Nürtingen (ES): Randaliert und Beamte angegriffen

Wegen Sachbeschädigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 41-Jährigen. Der Mann randalierte am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr im Vorraum einer Bank in der Kirchstraße und beschädigte hierbei zwei Bildschirme. Auch nach Eintreffen der Polizei und der Aufforderung das Gebäude zu verlassen konnte der Mann sich nicht beruhigen und schrie weiter. Als die Beamten ihn am Arm ergriffen schlug er wild um sich. Durch mehrere Polizeibeamte konnte er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei sprach er noch mehrere Beleidigungen gegen die eingesetzten Beamten aus. Er wurde im Anschluss an die erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Albstadt (ZAK): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu einem bislang unbekannten Pkw-Lenker aufgenommen, der sich nach einem Unfall mit seinem VW Passat am frühen Samstagmorgen unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Gegen 03.05 Uhr befuhr der Pkw die Dammstraße, wobei er mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen in die Schwabstraße von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Nachdem die Polizei von einer aufmerksamen Anwohnerin Kenntnis vom Unfall erlangt hatte, konnte beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung keine Person mehr am Fahrzeug festgestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw zum Unfallzeitpunkt nicht zugelassen war. Zur Ermittlung des bislang unbekannten Fahrzeugführers geht die Verkehrspolizei ersten Hinweisen nach. Der nicht mehr fahrbereite Pkw, an welchem ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Balingen (ZAK): Flächenbrand

Gleich zwei Mal sind Einsatzkräfte am Freitagnachmittag zu einem Wiesenbrand unterhalb der Bahnbrücke am Naturfreundehaus Stadtmühle bei Balingen gerufen worden. Kurz nach 15.30 Uhr brannte dort aus unbekannter Ursache eine Wiesenfläche von rund 100 Quadratmetern welche durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Gegen 19.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte aufgrund einer erneuten Rauchentwicklung aus den Überresten selbigen Brandes nochmals aus. Verbliebene Glutnester konnten durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Sachschaden entstand nicht.

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