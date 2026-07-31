Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Flucht vor Polizeikontrolle; Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Betrunken unterwegs (Zeugenaufruf)

Einen erkennbar betrunkenen 28-Jährigen musste die Polizei am Donnerstagabend in der Neckartalstraße aus dem Verkehr ziehen. Kurz nach 23 Uhr war die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, denen ein schwarzer 1er BMW mit Balinger Kreiszulassung (BL) und einem beschädigten Außenspiegel am Esslinger Bahnhof durch seine Fahrweise aufgefallen war. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Wagen kurz darauf an der Kreuzung Fleischmannstraße / Bahnhofstraße festgestellt werden. Beim Erkennen des Streifenwagens würgte der Fahrer zunächst seinen Motor ab, bevor er stark beschleunigte und unter Missachtung der Anhaltesignale und jeglicher Verkehrsregeln stark beschleunigte und in Richtung Oberesslingen flüchtete. Dabei ignorierte er eine rote Ampel und krachte nachfolgend in einer Rechtskurve gegen den Bordstein, bevor er letztendlich anhielt. Beim Aussteigen aus seinem Wagen musste er sich abstützen und hatte sichtlich Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Dabei wurde er immer aggressiver, sodass ihm in der Folge Handschließen angelegt werden mussten. Dabei und auch bei der nachfolgenden Blutentnahme leistete er heftigen Widerstand. Während der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen bedrohte und beleidigte er die Beamten fortlaufend und musste anschließend zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Woher die mutmaßlichen Unfallschäden, insbesondere am Außenspiegel des BMW stammen, ist noch nicht bekannt. Ob der 28-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zudem wurde bei dem Mann eine Bankkarte aufgefunden, deren Herkunft ebenfalls noch ungeklärt ist. Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nach Zeugen und möglicherweise Geschädigten. (cw)

Esslingen (ES): Scheunenbrand

Zum Brand einer Scheune sind die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen zu einem Gehöft bei Wilflingshausen gerufen worden. Gegen 3.50 Uhr waren die Bewohner durch Knallgeräusche geweckt worden und bemerkten Flammen im Bereich eines dort abgestellten, älteren Wagens und alarmierten die Einsatzkräfte. In der Folge griffen die Flammen auf mehrere in der Nähe gelagerte Gegenstände und Materialien und innerhalb kürzester Zeit auch auf die angrenzende Scheune und darin gelagerte Strohballen über. Die Flammen konnten von der Feuerwehr, die mit zwölf Fahrzeugen und rund 60 Feuerwehrleuten im Einsatz war, eingedämmt und gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und den Wald verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 200.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Römerstraße bis etwa 7.30 Uhr teilweise komplett gesperrt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit im Bereich eines technischen Defektes, möglicherweise an dem älteren Pkw vermutet werden. (cw)

Wendlingen (ES): Pedale verwechselt

Die Verwechslung der Pedale hat am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Kurz nach elf Uhr wollte ein Pkw-Lenker seinen Wagen in der Talstraße umparken und gab hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand versehentlich Gas. In der Folge kollidierte das Fahrzeug am Ende der Sackgasse frontal mit einem Zaun, der dadurch eingedrückt wurde. Auch eine hinter dem Zaun befindliche Hütte sowie mehrere gelagerte Gegenstände wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein total beschädigter Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte der Sachschaden mit mehreren tausend Euro zu Buche schlagen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ostfildern (ES): Verkehrsunfall mit Personenschaden in Nellingen

In Nellingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 35 Jahre alter Mann mit einem VW von der Hindenburgstraße aus in den Kreisverkehr mit der Esslinger Straße ein. Dabei übersah er einen 64-jährigen Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Infolge der Kollision stürzte der Biker zu Boden und wurde kurzzeitig unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Ostfildern (ES): Flächenbrand in Ruit

Zu einem kleineren Flächenbrand auf einem abgemähten Feld in Verlängerung des Talwiesenwegs in Ruit sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend, gegen 18.40 Uhr, gerufen worden. Dort hatte nach derzeitigem Kenntnisstand zuvor ein Unbekannter offenbar ein Feuer entzündet. Die Feuerwehr konnte die Fläche rasch ablöschen. Verletzt wurde niemand. (mr)

Mössingen (TÜ): Brand auf Freizeitanlage

Ein kleinerer Wiesenbrand auf der Freizeitanlage Olgahöhe hat am Donnerstagabend, gegen 20.40 Uhr, die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr konnte die Fläche, die aus unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte, rasch ablöschen. Sachschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Bäckereikunden durch Motorrad verletzt

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag in Kusterdingen ereignet. Kurz vor 14.30 Uhr startete ein 73-Jähriger sein ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Emil-Martin-Straße abgestelltes Motorrad und wollte losfahren. Dabei bediente er die Kupplung offenbar falsch, sodass die Maschine einen Satz nach vorne machte. Bei dieser Bewegung drehte der Senior wohl den Gashebel auf, worauf das Motorrad einen sogenannten Wheelie nach vorn machte. Die Maschine fuhr in den nahgelegenen Sitzbereich einer Bäckerei und verletzte dort eine 63-Jährige sowie einen 67 Jahre alten Mann nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Anschließend stieß das Zweirad noch gegen die Hauswand der Bäckerei. Die verletzte Frau wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst noch in eine Klinik gebracht. Der 73-Jährige war unverletzt geblieben. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Gesamtschaden auf circa 10.000 summieren. (mr)

Balingen (ZAK): Brände in Frommern und Ostdorf

Innerhalb kurzer Zeit mussten die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag gleich zu zwei gemeldeten Bränden ausrücken. Kurz vor 15.30 Uhr brannte im Bereich des Schützenhauses Frommern aus unbekannter Ursache eine Wiesenfläche, die von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden konnte. Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. Nur rund zwei Stunden später wurde den Leitstellen ein Scheunenbrand zwischen Ostdorf und der B 463 gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine dortige Kläranlage wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Wehrleute waren auch hier rasch Herr der Lage, sodass eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei den beiden Bränden nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Bisingen (ZAK): Verletzte bei Verkehrsunfall in Steinhofen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Steinhofen verletzt worden. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein Sechsjähriger mit seinem Kinderfahrrad hinter einer Hecke hervor auf den Hofäckerweg, worauf es zur Kollision mit einem bevorrechtigten 28-jährigen Radfahrer kam. Dieser hatte noch vergeblich ein Ausweichmanöver versucht und stürzte infolge des Zusammenstoßes. Der Mann erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn nachfolgend in eine Klinik. Der Schaden an seinem Fahrrad wird auf circa 500 Euro geschätzt. Das Kind, an dessen Fahrrad kein Schaden erkennbar war, wurde augenscheinlich leicht verletzt. (mr)

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