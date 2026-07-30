Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer verunglückt, Hoher Schaden bei Gebäudebrand, Zahlreiche Verstöße bei Fahrzeugkontrollen am Flughafen Stuttgart festgestellt

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Donnerstagmorgen erlitten. Der 27-Jährige war kurz nach 8.30 Uhr auf dem abschüssigen Gemeindeverbindungsweg von Hülben nach Dettingen unterwegs. Nach einer Linkskurve kam er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach links und musste wegen eines entgegenkommenden Radlers stark abbremsen. Hierbei kam der 27-Jährige zu Fall. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schaden am Fahrrad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (mr)

Lenningen - Brucken (ES): Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand

Zu einem Gebäudebrand sind am Donnerstagvormittag die Rettungskräfte in die Kirchheimer Straße nach Brucken ausgerückt. Gegen 11.40 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, dass es in einer Scheune brennen würde. Die Flammen griffen im Anschluss auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig und nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt ins Freie begeben. Zur Brandbekämpfung, die bis in den Nachmittag andauerte, rückten die Feuerwehr sowie vorsorglich der Rettungsdienst mit starken Kräften aus. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs sorgten während des Einsatzes für eine Sperrung der Ortsdurchgangsstraße und eine örtliche Umleitung. Das Gebäude wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf eine hohe sechsstellige Summe belaufen. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Ersten Erkenntnissen nach könnte möglicherweise der Akku eines E-Bike, das in der Scheune stand, brandursächlich gewesen sein. Der Polizeiposten Lennigen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zahlreiche Verstöße bei Taxi- und Mietwagenkontrollen am Flughafen Stuttgart festgestellt

Die Verkehrspolizei Esslingen hat am Donnerstag zusammen mit Kräften des Zolls, des Finanzamtes sowie des Landratsamtes Esslingen und des Eichamtes umfangreiche Fahrzeugkontrollen am Flughafen Stuttgart durchgeführt. Hierbei wurden in der Zeit von neun Uhr bis 12.30 Uhr 29 Taxen, 19 Mietwagen sowie weitere 26 Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert.

Bei den Fahrzeugen zur Fahrgastbeförderung stellten die Beamten 15 Pkw fest, bei denen die Ordnungsnummer (Konzessionsnummer) fehlte beziehungsweise falsch angebracht war. Drei Lenker eines Mietwagens führten eine gewerbliche Personenbeförderung durch, obwohl sie keine Genehmigung hierfür hatten. Weitere vier Fahrer führten diese Genehmigung nicht mit. Drei Taxifahrer hatten ihren Führerschein zur Fahrgastbeförderung nicht dabei. Bei einem Fahrer war dieser Führerschein bereits seit einem Jahr abgelaufen. Des Weiteren wurden noch fünf sonstige Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz und bei zwei weiteren Fällen Mängel am Zustand der Fahrzeuge festgestellt. Eines musste nach der Überprüfung durch einen Gutachter gar als verkehrsunsicher eingestuft werden.

Zudem stellten die Polizeibeamten während der Kontrolle 41 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht beziehungsweise Kindersicherung fest. In einem Auto befanden sich eine Mutter und ihre drei Kinder ungesichert auf der Rückbank. In einem anderen Pkw saß ein kleines Kind ungesichert auf dem Schoß seiner Mutter während ein weiteres im Fußraum hinter dem Beifahrersitz lag. An der Kontrollstelle waren insgesamt 38 Kräfte im Einsatz. Die Kontrollen werden in Zukunft fortgesetzt. (ms)

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