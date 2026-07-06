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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 24-Jähriger bei Gasverpuffung schwer verletzt - Einsatz des Rettungshubschraubers

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr kam es in einem Foodtruck in der Straße Im Breitspiel zu einem Arbeitsunfall mit einer schwer verletzten Person. Beim Anschalten des mit Gas betriebenen Pizzaofens kam es nach jetzigen Erkenntnissen zu einer Verpuffung.

Hierdurch bildete sich eine große Stichflamme, die aus dem Ofen herausreichte.

Ein 24-jähriger Mitarbeiter des Foodtrucks, der im Nahbereich des Ofens stand, zog sich hierbei schwere Verbrennungen zu.

Er wurde zunächst von Rettungskräften vor Ort versorgt und später mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat den Arbeitsunfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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