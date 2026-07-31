Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung von 31.07.2026, 09.26, Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Beim Fahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich um einen Pkw Seat.

Wir bitten das Versehen zu entschuldigen und die nachstehende Pressemeldung zu verwenden:

Neckartenzlingen (ES): Tödlicher Verkehrsunfall

Tödliche Verletzungen hat ein 38-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B312 zwischen den Anschlussstellen B297 und Bempflingen erlitten. Der Mann war gegen 15.45 Uhr mit seinem Seat auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs, als er auf der freien und übersichtlichen Strecke auf Höhe des Aileswasensee aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur frontalen Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Sattelzug Scania, dessen 35 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Seat-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem noch ein VW Touran einer 71-Jährigen beschädigt. Der Fahrer des Sattelzuges und die VW Fahrerin blieben unverletzt. Am Seat und an der Sattelzugmaschine entstand jeweils Totalschaden. Beide Fahrzeuge und auch der nicht mehr fahrbereite VW mussten nachfolgend von Abschleppdiensten geborgen werden. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen werden auf insgesamt rund 41.000 Euro geschätzt. Zu den Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa ein Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, was zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Neben zahlreichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Straßenmeisterei waren auch Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. (cw)

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