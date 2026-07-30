Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Diebstahl von Estrichpumpe; Mutmaßlicher Exhibitionist; Betrug; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Motorradfahrer schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Kurz vor 15.30 Uhr war der 54 Jahre alte Mann auf seiner Maschine auf der Schieferstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Justinus-Kerner-Straße fuhr er auf den Toyota einer 50-Jährigen auf, die an der roten Ampel angehalten hatte. Der Biker stürzte in der Folge zu Boden. Mit einem Rettungswagen musste der Mann nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 8.000 Euro. Das Motorrad musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Gomadingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat nach derzeitigem Kenntnisstand am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 18.10 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann mit einem VW Caddy auf der L 249 von Marbach herkommend in Richtung Gomadingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach Ödenwaldstetten links abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden, 54-jährigen Radfahrer, worauf es zur Kollision kam. Der Radler stürzte zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 2.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Auf rutschigem Untergrund gestürzt

Eine Motorroller-Lenkerin ist bei einem Sturz am Mittwochnachmittag verletzt worden. Die 48-Jährige war auf ihrem Kleinkraftrad gegen 17.30 Uhr auf der Rotenackerstraße in Richtung der Kreuzung mit der Wielandstraße / Kennenburger Straße unterwegs und musste auf der linken Spur verkehrsbedingt bremsen. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn rutschte das Zweirad weg und die Frau stürzte auf den Asphalt. Sie wurde zur Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen sowie zur genaueren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Verursacher der Verunreinigung ist bislang unbekannt. Zur Reinigung der auf mehreren hundert Metern verschmutzten Straße rückten die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie eine Spezialfirma aus. (mr)

Filderstadt (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Zwei Verletzte, ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro sowie zwei abgeschleppte Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag zwischen Plattenhardt und Bernhausen. Kurz vor 14 Uhr war ein 21-jähriger Toyota-Lenker auf der L 1209 in Richtung Bernhausen unterwegs und wollte an der Auffahrt zur B 27 nach Stuttgart nach links abbiegen. Zeugenangaben zufolge befand sich die dortige Ampelanlage außer Betrieb. Als sich hinter dem Mann ein Rettungswagen näherte, der kurz zuvor Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte, wollte der 21-Jährige Platz machen und wich nach links aus. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden Smart einer 30 Jahre alten Frau, worauf die Fahrzeuge zusammenstießen. Beide Personen erlitten bei der Kollision nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der 21-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, die 30-Jährige kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die Auffahrt zur B 27 aus Plattenhardt kommend musste im Zuge der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Gegen 16.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (mr)

Wendlingen (ES): E-Scooter-Lenker mit Radler kollidiert

Zum Zusammenstoß eines E-Scooter-Lenkers und eines Radfahrers ist es am Mittwochabend in Wendlingen gekommen. Gegen 19 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit dem Elektrokleinstfahrzeug den Parkplatz vor der Sporthalle in Richtung Speckweg. An der Einmündung übersah er einen bevorrechtigten 35-Jährigen auf einem Trekkingrad, der infolge der Kollision stürzte. Der Mann wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls verletzte Jugendliche musste nicht weiter versorgt werden. Am Fahrrad dürfte nur geringer Schaden entstanden sein. Der E-Scooter wurde augenscheinlich nicht beschädigt. (mr)

Kirchheim (ES) / Neidlingen (ES): Flächenbrände

Zu zwei Flächenbränden mussten am Mittwochabend Feuerwehr und Polizei ausrücken. Kurz nach 20.30 Uhr wurde ein Brand im Wald unterhalb des Erkenbergs bei Neidlingen gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf die Bäume verhindert werden. So brannten lediglich Laub und trockenes Gras am Waldboden auf einer Fläche von etwa zwei Ar. Kurz vor 21 Uhr war es in Kirchheim zu einem zweiten, kleineren Brand im Bereich der Tannenbergstraße am Bahngleis neben der Autobahn gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen auf einer Fläche von zirka 4 x 5 Metern ebenfalls innerhalb kürzester Zeit löschen und so Schlimmeres verhindern. In beiden Fällen ist die Brandursache bislang unbekannt. (ms)

Holzmaden (ES): Hochwertige Estrichpumpe entwendet (Zeugenaufruf)

Eine hochwertige Estrichpumpe ist in der Nacht zum Donnerstag in Holzmaden entwendet worden. Die erst wenige Monate alte Pumpe wurde in der Zeit von 22 Uhr bis sechs Uhr aus dem Hofraum einer Firma in der Gottlieb-Stoll-Straße gestohlen. An der gelb-grauen Estrichpumpe der Marke Putzmeister waren die grünen Kennzeichen ES - BL 999 angebracht. Der Wert des Geräts dürfte bei über 40.000 Euro liegen. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07023/90052-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Tübingen leicht verletzt worden. Eine 23-Jährige war kurz nach sieben Uhr mit einem Alfa Romeo auf der Herrenberger Straße nach links in Richtung Rosentalstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mazda eines 62 Jahre alten Mannes. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 62-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.(ms)

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Tübingen am Mittwochnachmittag habhaft geworden. Dem 51-Jährigen wird zur Last gelegt, sich gegen 14.30 Uhr am Baggersee in Hirschau zwischen Gestrüpp selbst befriedigt zu haben. Zwei 17-Jährige bemerkten den Mann, worauf die Polizei verständigt wurde. Der Tatverdächtige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Lkw in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand in der Mössinger Straße sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, gerufen worden. Dort hatte ein abgestellter Laster wohl aufgrund eines technischen Defekts im Bereich des Motors Feuer gefangen, worauf die Fahrerkabine trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr vollständig ausbrannte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Um Bargeld und Schmuck gebracht (Warnhinweis)

Ein Senior aus Altingen ist im Laufe des Mittwochs von dreisten Betrügern um Bargeld und Schmuck in vierstelligem Wert gebracht worden. Bei dem Mann meldete sich telefonisch ein Unbekannter und gab sich als Kriminalbeamter aus. Unter einem Vorwand erkundigte sich der Kriminelle nach den Wertgegenständen des Seniors. Gegen 11.30 Uhr erschien dann ein Komplize am Haus des Mannes und ließ sich dessen Schmuck und Bargeld zeigen. In einem kurzen unachtsamen Moment des Geschädigten nahm der Täter die Wertsachen an sich und flüchtete aus dem Haus. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mr)

Balingen (ZAK): Geschlagen und beleidigt

Wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts ermittelt die Polizei seit Mittwochabend gegen zwei Männer im Alter von 56 und 60 Jahren sowie eine 36-Jährige. Das Trio soll gegen 20.15 Uhr am Bahnhof einen wohl zumindest flüchtig bekannten 34-Jährigen angegangen, geschlagen und beleidigt haben. Außerdem soll versucht worden sein, dessen E-Scooter zu entreißen, worauf der 34-Jährige stürzte. Der leicht verletzte Mann konnte jedoch flüchten und die Polizei verständigen. Er wollte sich nachfolgend selbstständig in Behandlung begeben. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat dauern an. (mr)

Schömberg (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Eine Kollision im Begegnungsverkehr hat sich am Donnerstagmorgen in Schömberg ereignet. Kurz nach sieben Uhr war ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Porsche auf der Rottweiler Straße (B 27) von Rottweil herkommend unterwegs, als er nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte der Porsche dann mit dem entgegenkommenden Nissan einer 49-Jährigen. Der Senior musste aus seinem Fahrzeug geholt und reanimiert werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die 49-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Der Blechschaden an den Autos dürfte sich auf schätzungsweise 20.000 Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt zeitweise voll gesperrt. (mr)

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