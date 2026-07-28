Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Feuerwehr bei Brand im Einsatz

Reutlingen (ots)

Radfahrer schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Eninger Weg erlitten. Der 70-Jährige war gegen 9.15 Uhr auf dem Geh- und Radweg von Eningen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs und fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand mit wohl kaum verminderter Geschwindigkeit an einer Schulklasse vorbei. Der Senior blieb mit der Lenkstange am Rucksack eines stehenden Zwölfjährigen hängen und stürzte zu Boden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 70-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Das Kind war unverletzt geblieben. (mr)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer bei Unfall verletzt

Nichtbeachten der Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagvormittag ein Radfahrer in Rottenburg verletzt wurde. Ein 79-jähriger Pkw-Lenker war gegen zehn Uhr auf der Graf-Wolfegg-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Schuhstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 38 Jahre alten Mannes auf seinem Rennrad. Durch den Aufprall mit dem Auto verletzte sich der Radler leicht. Die Behandlung durch den vorsorglich gerufenen Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 6.000 Euro geschätzt. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Feuerwehreinsatz

Der Alarm einer Brandmeldeanlage hat am Dienstagvormittag zum Einsatz der Rettungskräfte in einem Verwertungsbetrieb in der Straße Unter dem Mahlesfelsen geführt. Gegen 10.15 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil es in einer Zerkleinerungsanlage zu einem Brand mit einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der vorsorglich mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Wie sich in der Folge herausstellte war ein defekter Akku im Zerkleinerer der Müllanlage brandursächlich gewesen. Sachschaden entstand weder am Gebäude noch an der Arbeitsmaschine. (cw)

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