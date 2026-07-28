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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Reutlinger Lebensmittelgeschäft

Reutlingen (ots)

Brand in Lebensmittelgeschäft

Zu einem Brand in einem Wohn-/Geschäftshaus in der Reutlinger Karlstraße mussten am Dienstagmorgen die Rettungskräfte ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Brand gegen 8.40 Uhr in dem Lagerraum eines Lebensmittelladens ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich dort eine Mitarbeiterin und ein Kunde in dem Geschäft aufgehalten, die das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Ebenso konnten sich die Bewohner aus den darüberliegenden Stockwerken unverletzt ins Freie begeben. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume verhindert werden, so dass diese weiterhin bewohnbar sind. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf mehrere zehntausend Euro. Während des Einsatzes musste die Karlstraße für etwa zwei Stunden in Richtung Metzingen zwischen den Einmündungen Garten-/ und Silberburgstraße gesperrt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

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Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

 
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