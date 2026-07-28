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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bei Verkehrskontrolle über 100 Gramm Marihuana entdeckt - Tatverdächtiger in Haft (Köngen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Im Zuge einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag (25.07.2026) in Köngen haben Beamte des Polizeireviers Nürtingen über 100 Gramm Marihuana entdeckt und beschlagnahmt. Ein 36-Jähriger wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Gegen 15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Straße Mühlehof einen Ford Focus, wobei die Beamten bei dem Mann auf einen Stoffbeutel mit über 120 Gramm Marihuana stießen, das nach derzeitigem Kenntnisstand für den unerlaubten Handel bestimmt gewesen sein dürfte. Der 36-Jährige versuchte noch, sich mit falschen Personalien auszuweisen. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag (26.07.2026) der Haftrichterin am Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den gambischen Staatsangehörigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft sowie den geplanten Absatzwegen des Marihuanas, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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