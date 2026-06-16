Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Ladendiebe gesucht

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Saarlouis (ots)

Am 30.09.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl, verübt von drei Tätern im Globus Saarlouis. Hierbei packten zwei der Täter Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung, zwei Kaffeevollautomaten und Spielzeug im Wert von 1.783,82 Euro in einen mitgeführten Einkaufswagen. Der dritte Täter verließ in der Zwischenzeit die Verkaufsfläche und wartete vor den Einlassschranken am Eingang, um seinen Mittätern zu ermöglichen, die Verkaufsfläche zu verlassen. Hierbei wurden sie vom Ladendetektiv angesprochen und flüchteten. Zwei der Täter konnten ermittelt werden, der dritte ist noch unbekannt. Von diesem liegt ein Lichtbild der Videoaufnahmen vor. Wer kann Angaben zu der Person machen? Hinweise an die Polizeiinspektion Saarlouis unter 06831/9010.

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