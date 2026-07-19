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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3247 bei Oberhof

Zella-Mehlis/ Oberhof (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es auf der L 3247 zwischen Zella-Mehlis und Oberhof zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr gegen 14:50 Uhr die Landstraße aus Richtung Zella-Mehlis in Richtung Oberhof und beabsichtigte, nach links "Zum Sterngrund" abzubiegen. Da sich bereits ein Fahrzeug im Einmündungsbereich befand, hielt er auf der Gegenfahrspur an, um den Abbiegevorgang abzuwarten. Ein 22-jähriger Motorradfahrer, der die L 3247 in entgegengesetzter Richtung befuhr, erkannte den auf seiner Fahrspur stehenden Pkw zu spät und kollidierte seitlich mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer abgewiesen und stieß anschließend gegen das Motorrad einer 25-jährigen Frau, die auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Oberhof wartete. Im weiteren Verlauf wurde der 22-Jährige gegen einen in Richtung Oberhof fahrenden Pkw eines 42-jährigen Mannes geschleudert. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er zur weiteren Behandlung in das Klinikum Suhl gebracht. Alle vier beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id-sf.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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