Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Regionalbahn kollidiert mit umgestürzten Baum

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Ludwigsdorf, Görlitz, Cottbus (ots)

Am heutigen Vormittag ist es auf der Strecke Cottbus-Görlitz zu einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem umgestürzten Baum gekommen.

Gegen 10:13 Uhr kollidierte die Regionalbahn RB 65 im Bereich Görlitz Charlottenhof bei rund 110 km/h am Bahnkilometer 199,3 mit einem im Gleisbereich liegenden Baum. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Notbremsung ein. Von den 69 Personen an Bord wurde niemand verletzt.

Nach Eintreffen der Rettungskräfte entfernte die Berufsfeuerwehr den Baum von der Strecke und befreite den Zug. Eine erste Begutachtung ergab nur geringe Schäden am Zug, so dass die Weiterfahrt nach Görlitz im Anschluss wieder aufgenommen werden konnte.

Die Ursache dafür, warum der Baum im Gleisbereich lag, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Bundespolizei. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor.

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