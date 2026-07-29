Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnung und Geschäft; Topf auf Herd; Gefälschter Führerschein; Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Dienstagvormittag an der Einmündung in die B 297 ereignet. Ein 81-Jähriger wollte gegen 10.50 Uhr mit seinem Pkw von der Neckartalstraße von Rübgarten herkommend nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden 3,5 t Lkw eines 36 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrer. Der Senior musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 36-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr zur Beseitigung an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Reinigung der Fahrbahn musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 12.45 Uhr war der Einmündungsbereich wieder frei befahrbar. (ms)

Bad Urach (RT): Radfahrer verunglückt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Hanner Steige erlitten. Der 22-Jährige war gegen 18.45 Uhr mit seinem Rennrad auf der K 6708 unterwegs, als er in einer Spitzkehre zu weit nach rechts geriet. Anschließend prallte der Radler gegen die Schutzplanke und stürzte über diese einen Abhang hinab. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Metzingen (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat zu Wochenbeginn sein Unwesen im Metzinger Emil-Mörsch-Weg getrieben. In der Zeit von Montag, zwölf Uhr, bis Dienstag, 11.30 Uhr, gelangte der Unbekannte über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus. Im Anschluss durchwühlte er das Mobiliar nach Wertgegenständen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Metzingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Münsingen (RT): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend verletzt worden. Der Elfjährige befuhr zusammen mit einem Angehörigen mit einem Rennrad kurz nach 20 Uhr einen geteerten Verbindungsweg von Magolsheim herkommend in Richtung Parkplatz Buchtal. Dabei verlor das Vorderrad nach derzeitigem Kenntnisstand plötzlich Luft, worauf der Junge stürzte. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Elfjährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Rennrad war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Ostfildern-Ruit (ES): Topf auf Herd

Starker Rauch und der Alarm eines Heimrauchmelders haben am Dienstagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Scharnhauser Straße geführt. Gegen 18.50 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeuge und 37 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, war im Zusammenhang mit der Zubereitung einer Mahlzeit zunächst ein Geschirrtuch in einen Topf auf dem eingeschalteten Herd geraten und hatte in der Folge Feuer gefangen. Der Brand konnte von der Bewohnerin rasch gelöscht werden, jedoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Während eine hinzukommende Zeugin, die möglicherweise Rauch eingeatmet habe könnte, nach einer Untersuchung vor Ort unverletzt geblieben war, wurde die Bewohnerin vorsorglich zur Überprüfung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wegen der erforderlichen Lüftungsmaßnahmen war die Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar. Ob durch den Rauchgasniederschlag in der Wohnung ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Einen Rollerfahrer hat die Polizei am späten Dienstagabend in der Plochinger Straße aus dem Verkehr gezogen. Der 32-Jährige war gegen 23.40 Uhr einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, weil an seinem Leichtkraftrad-Roller ein Spiegel fehlte. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Nachdem eine entsprechende Überprüfung positiv verlaufen war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein vorgelegter Führerschein erwies sich nach einer Überprüfung als Fälschung, weshalb er zudem noch einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegensieht. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In Telefongeschäft eingebrochen (Zeugenaufruf)

In das Verkaufsgeschäft eines Mobilfunkbetreibers in der Sonnenstraße ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich ein Unbekannter gegen 3.40 Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen verschafft. Dort griff sich der Kriminelle mehrere Mobiltelefone, mit denen er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Der Einbrecher soll von schlanker Statur und komplett schwarz, mit schwarzen Schuhen, Jogginghose, Hoodie, Handschuhen und einer Basecap bekleidet gewesen sein. Er war mit einem Schal oder einer Sturmhaube vor dem Gesicht maskiert und hatte eine Umhängetasche bei sich. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise. (cw)

Balingen (ZAK): Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 50-Jährigem aus Balingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.07.2026 / 16.10 Uhr

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Donnerstag (23.07.2026) aus Balingen vermissten 50-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Im Zuge der Suchmaßnahmen wurde unter anderem bekannt, dass sich der Mann am Montag (27.07.2026) wohlbehalten in Mössingen aufgehalten hatte. Bereits am Samstag (25.07.2026) war dessen Auto in Ofterdingen gefunden worden. Zwischenzeitlich kann nicht mehr von einer hilflosen Lage des 50-Jährigen ausgegangen werden. (mr)

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