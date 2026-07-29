Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahlsdelikt; Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Starkstromkabel entwendet

In der Straße In Laisen haben wohl mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, entwendeten der oder die Täter mehrere Dutzend Meter Starkstromkabel, die an dortigen Baukränen angeschlossen waren. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Metzingen (RT): Brand an Omnibus

In den Bereich Ulmer Straße / Eisenbahnstraße sind die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen, gegen 8.10 Uhr, ausgerückt. Dort war es im Motor eines Busses aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand gekommen, worauf der Fahrer mit einem Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen ergriff. Diese wurden durch die Feuerwehr abgeschlossen. Der Omnibus wurde nachfolgend abgeschleppt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Während der Einsatzmaßnahmen musste der Verkehr umgeleitet werden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Fahrzeugbrand am Mittwochmorgen in der Dettinger Straße gewesen sein. Gegen 7.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem ein Renault mutmaßlich beim Ladevorgang in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf ein angrenzendes Wohn- und Gaststättengebäude übergegriffen. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihren raschen und professionellen Einsatz ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf das Gebäude verhindern. Das Elektrofahrzeug brannte vollständig aus und musste letztendlich zum Abtransport in einem speziellen Tauchcontainer versenkt werden, um die letzten Flammen zu ersticken und ein Wiederaufflammen zu verhindern. Beim Abschleppen des Wagens lösten sich Teile des Asphalts, der mit der Fahrzeugbatterie verschmolzen war. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zudem die Hausfassade, der Gastraum und ein Lagerraum in Mitleidenschaft gezogen. Die im Gebäude befindlichen Wohnungen konnten nach einer Durchlüftung durch die Feuerwehr wieder bezogen werden. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mit zwei Fahrzeug und sechs Einsatzkräften hinzugezogene Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten, vorläufigen Schätzungen zufolge auf rund 120.000 Euro belaufen. (cw)

Filderstadt (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten am Dienstagvormittag in Harthausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 44 Jahre alter Radfahrer gegen 9.10 Uhr die Straße Im Weiher und bog nach links auf die Grötzinger Straße ein. Zeitgleich lief ein 62-Jähriger an einem Rollator auf dem dortigen Radfahrschutzstreifen der Grötzinger Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der Radler das Rechtsfahrgebot und schnitt die Kurve. Der 44-Jährige konnte jedoch noch rechtzeitig bremsen, sodass es zu keinem Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Dieser erschrak jedoch offenbar und stürzte zu Boden. Der 44-Jährige hatte noch vergeblich versucht, den 62-Jährigen aufzufangen. Dieser erlitt wie bislang bekannt schwere Verletzungen und musste unter notärztlicher Begleitung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Bitz (ZAK): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und einem geschätzten Sachschaden in Höhe von circa 32.000 Euro ist es am Mittwochmorgen in Bitz gekommen. Kurz nach 8.30 Uhr wollte ein 84-jähriger Volvo-Lenker in der Kirchstraße ausparken und touchierte hierbei einen geparkten Pkw. Beim Zurücksetzen streifte der Außenspiegel des Volvo noch eine Bepflanzung und brach dadurch in Teilen ab. Anschließend beschleunigte der Volvo rückwärts über den Kreuzungsbereich mit dem Hindenburgplatz und kollidierte mit einem weiteren Auto, das durch die Wucht auf den Bordstein und eine dortige Treppe gedrückt wurde. Der Volvo schanzte danach über die Treppe auf eine Mauer, auf der er zum Stehen kam. Vom Rettungsdienst wurde der 84-Jährige zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Lenker der beiden anderen Autos waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. (mr)

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