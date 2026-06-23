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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Motorrad

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bisher unbekannter Täter warf am Morgen des 22.06.2026 zwischen 07:00 und 07:10 Uhr ein im Harthäuserweg, Neustadt, geparktes Motorrad um, wodurch dieses beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
PK'in Honisch
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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