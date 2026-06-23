Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Motorrad
Neustadt/Weinstraße (ots)
Ein bisher unbekannter Täter warf am Morgen des 22.06.2026 zwischen 07:00 und 07:10 Uhr ein im Harthäuserweg, Neustadt, geparktes Motorrad um, wodurch dieses beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.
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