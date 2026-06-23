POL-PDNW: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Motorrad

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 22.06.2026 um 23:20 Uhr wurde eine 38-Jährige mit einem Opel in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Dame ihren nicht-europäischen Führerschein nicht umschreiben gelassen hat, obwohl sie dies aufgrund ihrer Wohnsitznahme seit mehreren Jahren in der Bundesrepublik Deutschland hätte tun müssen. ...

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