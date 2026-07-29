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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 84-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Wipperfürth (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Hückeswagen fuhr am Dienstag (28. Juli) gegen 10:40 Uhr auf der "Untere Straße" in Richtung Hochstraße. Nachdem sie an der Einmündung zur Dr.-Eugen-Kersting-Straße einem Kradfahrer die Vorfahrt gewährte, fuhr sie wieder an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 84-Jährigen aus Wipperfürth, der zu Fuß die Straße überquerte. Der 84-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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