Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 84-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Wipperfürth (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Hückeswagen fuhr am Dienstag (28. Juli) gegen 10:40 Uhr auf der "Untere Straße" in Richtung Hochstraße. Nachdem sie an der Einmündung zur Dr.-Eugen-Kersting-Straße einem Kradfahrer die Vorfahrt gewährte, fuhr sie wieder an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 84-Jährigen aus Wipperfürth, der zu Fuß die Straße überquerte. Der 84-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

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