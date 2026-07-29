Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 84-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt
Wipperfürth (ots)
Eine 39-jährige Autofahrerin aus Hückeswagen fuhr am Dienstag (28. Juli) gegen 10:40 Uhr auf der "Untere Straße" in Richtung Hochstraße. Nachdem sie an der Einmündung zur Dr.-Eugen-Kersting-Straße einem Kradfahrer die Vorfahrt gewährte, fuhr sie wieder an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 84-Jährigen aus Wipperfürth, der zu Fuß die Straße überquerte. Der 84-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
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