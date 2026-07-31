Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdächtige Wahrnehmung; Einbruch in Praxis

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Verdächtige Wahrnehmung

Eine verdächtige Wahrnehmung hat am Freitagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Polizei in St. Johann geführt. Eine Zeugin hatte gegen 14.45 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Ortsteil Würtingen von einem rasch ausparkenden Pkw gefährdet worden sein soll. Im Fahrzeug habe sie zwei Kinder wahrgenommen, von denen eines wohl mit Klebeband gefesselt gewesen sei. Der Wagen soll dann in Richtung Ortsmitte weggefahren sein. Im Verlauf der daraufhin eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte das beschriebene Fahrzeug, das unter anderem von mehreren Kindern besetzt war, angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatten sich die Kinder untereinander lediglich einen Scherz erlaubt. Zu strafbaren Handlungen war es nicht gekommen. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): In Praxisräume eingebrochen

Auf Bargeld hatte es wohl ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Praxis in der Kantstraße eingebrochen ist. Zwischen 19.15 Uhr und 7.30 Uhr hatte sich ein Krimineller über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und diese nach Stehlenswertem durchsucht. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge mit einem geringen Münzgeldbetrag aus der Trinkgeldkasse begnügen, mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

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