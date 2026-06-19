Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nutzen Hilflosigkeit aus

Kaiserslautern (ots)

Auf fiese Art haben sich Diebe am Mittwoch in der Pariser Straße bereichert: Sie nutzten die Hilflosigkeit eines Mannes aus und stahlen seinen Rucksack.

Wie der 36-Jährige am Donnerstag bei der Kripo anzeigte, hielt er sich in der Mittagszeit in einem Einkaufsmarkt und davor auf. Etwa gegen 12 Uhr sei ihm kurzzeitig schwarz vor Augen geworden. Als er nach wenigen Minuten wieder zu sich kam, sei sein Rucksack nicht mehr da gewesen. Zusammen mit der Tasche verschwanden auch ein Smartphone der Marke Redmi, Bargeld und ein Personalausweis.

Zeugen, die zwischen 12 und 12.10 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

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