Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464/Dettenhausen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Freitag (31.07.2026) gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 464 (B464) zwischen Dettenhausen und Böblingen ereignete.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 62 Jahre alter Opel-Lenker auf der B464 in Richtung Böblingen. In einer Rechtskurve soll er trotz Überholverbot und Gegenverkehr zwei vor ihm fahrende Pkw überholt haben. Ein entgegenkommender roter Toyota habe fast bis zum Stillstand abbremsen müssen, um eine Frontalkollision mit dem Opel zu verhindern. Auch der 62-Jährige habe bremsen müssen. Kurz darauf soll er eine weitere Fahrzeugkolonne überholt haben.

Zeugen sowie mögliche Geschädigte, insbesondere der Fahrer des roten Toyotas, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

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