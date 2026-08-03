PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 44-Jähriger kollidiert mit geparktem Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, kollidierte ein 44 Jahre alter Jeep-Lenker am Freitag (31.07.2026) gegen 22.30 Uhr mit einem am Fahrbahnrand der Freiburger Allee in Böblingen geparkten Ford. Zwei noch unbekannte Zeugen sollen den Mann daraufhin angesprochen haben, woraufhin dieser sie aggressiv beleidigt haben soll.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa zwei Promille, sodass der 44-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnte. Insbesondere werden die beiden Personen gesucht, die mit dem 44-Jährigen kurz nach dem Unfall Kontakt hatten.

Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:23

    POL-LB: Marbach am Neckar: 40-Jähriger legt sich mit Polizei an

    Ludwigsburg (ots) - Ein 40 Jahre alter Mann musste die Nacht von Sonntag (02.08.2026) auf Montag (03.08.2026) in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Marbach am Neckar verbringen, nachdem er sich im Bereich einer Parkanlage sowie des Bahnhofs in Marbach am Neckar mit Polizeibeamten angelegt hatte. Mutmaßlich dürfte der 40-Jährige unter dem Vorwand, dass eine ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:22

    POL-LB: Böblingen: Polizist bei Widerstand verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag (01.08.2026), gegen 20.20 Uhr in der Königsberger Straße in Böblingen erhärtete sich der Verdacht, dass ein 37 Jahre alter Citroen-Lenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Während den Kontrollmaßnahmen versuchte der 37-Jährige zu Fuß zu flüchten. Die beiden Polizeibeamten konnten den Mann einholen. Daraufhin ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 12:52

    POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfall nach vermeintlichem Driftmanöver

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich dürfte ein Driftmanöver, das ein 18 Jahre alter Fiat-Fahrer am Samstag (01.08.2026) gegen 19.50 Uhr in einem Kreisverkehr in Steinheim an der Murr durchführte, zu einem Unfall geführt haben. Mehrere Zeugen hätten zunächst beobachtet, dass der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer die Ludwigsburger Straße mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren