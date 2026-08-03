Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 44-Jähriger kollidiert mit geparktem Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, kollidierte ein 44 Jahre alter Jeep-Lenker am Freitag (31.07.2026) gegen 22.30 Uhr mit einem am Fahrbahnrand der Freiburger Allee in Böblingen geparkten Ford. Zwei noch unbekannte Zeugen sollen den Mann daraufhin angesprochen haben, woraufhin dieser sie aggressiv beleidigt haben soll.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa zwei Promille, sodass der 44-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnte. Insbesondere werden die beiden Personen gesucht, die mit dem 44-Jährigen kurz nach dem Unfall Kontakt hatten.

Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07031 13-2500 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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