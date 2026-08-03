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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizist bei Widerstand verletzt

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag (01.08.2026), gegen 20.20 Uhr in der Königsberger Straße in Böblingen erhärtete sich der Verdacht, dass ein 37 Jahre alter Citroen-Lenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Während den Kontrollmaßnahmen versuchte der 37-Jährige zu Fuß zu flüchten. Die beiden Polizeibeamten konnten den Mann einholen. Daraufhin leistete dieser erheblichen Widerstand, woraufhin die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Unter Gegenwehr gelang es den Polizisten, den 37-Jährigen zu Boden zu bringen und ihm Handschließen anzulegen. Durch die Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Der 37-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Zudem besteht der Verdacht, dass er ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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