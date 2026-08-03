Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 40-Jähriger legt sich mit Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann musste die Nacht von Sonntag (02.08.2026) auf Montag (03.08.2026) in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Marbach am Neckar verbringen, nachdem er sich im Bereich einer Parkanlage sowie des Bahnhofs in Marbach am Neckar mit Polizeibeamten angelegt hatte. Mutmaßlich dürfte der 40-Jährige unter dem Vorwand, dass eine Schlägerei zwischen mehrere Personen kurz bevorstünde, gegen 20.15 Uhr selbst die Polizei alarmiert haben. Als die Einsatzkräfte dies vor Ort zu verifizieren versuchten und den 40-Jährigen ansprachen, reagierte dieser sogleich aggressiv, schrie Unbeteiligte an und beleidigte die Beamten. Befragte Passanten teilten mit, dass es keine Hinweise auf eine Schlägerei gegeben habe. Einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte der 40-Jährige im weiteren Verlauf und versuchte gegen die Hände der Polizisten zu schlagen, die ihm den Weg wiesen. Letztlich sollte der Platzverweis mit einfacher körperlicher Gewalt durchgesetzt werden. Der Mann wurde von den Einsatzkräften in Richtung des Ausgangs der Parkanlage geschoben. Nachdem er ein Stück gegangen war, drehte er sich plötzlich doch wieder um, ging erneut auf die Beamten zu und schrie umher. Als ihm nun Handschließen angelegt werden sollten, wehrte er sich vehement und leistete Widerstand. Nachdem dieser Widerstand gebrochen werden konnte, wurde der Mann zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht, wo er wiederum Einsatzkräfte beleidigte. In der Folge musste er bis Montagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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