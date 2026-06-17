Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.06.2026: Kontrollen am Bahnhof Peine

Peine (ots)

Seit dem 01.04.2026 gilt in Niedersachsen ein Verbot des zugriffsbereiten Führens von Waffen und Messern im öffentlichen Personenverkehr. Dabei handelt es sich um ein Messerverbot in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs sowie den dazugehörigen Einrichtungen, insbesondere Bahnhöfen, Bahnsteigen und Haltestellen. Aufgrund dieser relativ neuen Regelung und vor dem Hintergrund, dass vor kurzem ein 17-Jähriger mit einem Messer am Bahnhof schwer verletzt wurde, haben dort am 16.06.2026 gezielte Kontrollmaßnahmen stattgefunden.

Insgesamt wurden 20 Busse und über 200 Fahrgäste kontrolliert. Dabei wurde bei zwei Personen ein zugriffsbereites Messer gefunden, gegen sie wurde Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein 25-Jähriger versuchte sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen, er konnte aber auf dem Bahnhofsvorplatz angehalten werden. Die von ihm mitgeführten Gegenständen begründeten den Verdacht, dass er mit Betäubungsmitteln handeln könnte. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

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